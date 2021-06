Negatieve reacties op komst commerciële uitingen op Nvidia Shield TV

De mediaspeler Nvidia Shield TV wordt binnenkort voorzien van reclames op het homescreen. Dit moet plaatsvinden in de volgende Android TV-update. Het gaat daarbij om reclames over films en series die op streamingdiensten staan waarop je nog geen abonnement hebt. Het nieuws wordt niet goed ontvangen.

Nvidia Shield TV

De films en series die Nvidia Shield TV dan als reclame toont zijn volgens Google uitgezocht door mediaspecialisten van Google Play, of ze zijn gesponsord door mediapartners van Google. Ze worden getoond in tegels en als je op zo’n tegel klikt, dan wordt je doorverwezen naar een trailer. Wil je het dan afspelen, dan kom je in een scherm waarin je een abonnement kunt afsluiten op de streamingdienst waarop die film of serie te zien is.

In eerste instantie komt deze update nog niet uit in Nederland, want de update van het homescherm komt eerst uit in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, Australië en Duitsland. Dit schrijft 9to5Google. 24 juni is de update compleet voor die landen. Het is nog onbekend wanneer en of het geldt voor meer landen. Ook is onbekend of het voor alle types van Nvidia Shield TV komt.

Geen positieve ontvangst

Waarom deze vernieuwing niet zo positief wordt ontvangen, is omdat je hiermee een wortel wordt voorgehouden. Je denkt dat je een toffe nieuwe serie kunt kijken, maar daarvoor moet je eerst een abonnement afsluiten op weer een streamingdienst. Bovendien staan ze pontificaal op je homescreen, wat die wortel bovendien wel erg prominent maakt. Ze nemen bovendien flink wat ruimte in: Nvidia reserveert er de eerste twee rijen voor.

Nvidia Shield TV is sinds 2015 uit. In 2017 en in 2019 kwamen daar nieuwe generaties bij, al worden de generaties meestal allemaal tegelijk van een update voorzien. Er zijn nu nog twee generaties verkrijgbaar, die 160 euro en 219 euro kosten.