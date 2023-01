dCS Rossini APEX Player met Rossini Master Clock

Voordat we met het luisteren kunnen beginnen kom ik als laatste onderdeel bij de meest recente variant van de dCS Rossini Player in zijn nieuwe APEX-variant en de bijbehorende Master Clock terecht. Hoewel ik zeker begrijp dat al deze hoge bedragen u zo langzamerhand zullen laten duizelen, moeten we ook goed beseffen dat we hier over een echt topsysteem spreken. Het zou dan zonde zijn om juist op de bron als laatste belangrijke schakel te bezuinigen. Daarom heeft Wilbert heel bewust voor deze absolute sterspeler op digitaal gebied gekozen. Geheel in lijn met de voorgaande componenten is ook dit dCS-duo weer in prachtig bewerkt en CNC gefreesd massief aluminium verwerkt. Het gewicht is met 17,4 kilo hoog en de afmetingen (44,4 cm breed, 17,5 cm hoog en 43,5 cm diep) voor de player robuust. De clock is met zijn 44,4 cm breedte, 6,3 cm hoogte en wederom 43,5 diepte een stuk handzamer. Over de techniek van de Rossini vallen vele mooie testen te vinden, maar waar staat APEX eigenlijk voor? APEX blijkt een nieuwe, verbeterde versie van de dCS Ring DAC te zijn. Dit unieke systeem, dat voor het eerst werd ontwikkeld voor de professionele dCS-audioproducten, is de afgelopen drie decennia voortdurend ontwikkeld en verfijnd en staat nog steeds bekend om zijn buitengewoon goede technische en sonische prestaties. Met APEX heeft de Engelse firma de printplaat van de Ring DAC opnieuw geconfigureerd en een nieuwe analoge uitgangstrap ontwikkeld. Dit heeft het ontwikkelteam in staat gesteld om de vervorming verder te verminderen en de lineariteit te vergroten, wat uiteindelijk voor een groter gevoel van dynamische drive, detail, finesse en vitaliteit in de weergave heeft geleid. Omdat het gemakkelijk is om soms nog cd’s af te spelen staat de Rossini APEX Player opgesteld. Maar het is ook goed om te weten dat Wilbert ook de 3.000 euro minder dure DAC heeft staan, en indien u geen cd’s meer afspeelt of wil afspelen is dat bedrag snel verdiend.