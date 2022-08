Siltech Classic Legend 880 serie – Nederlandse topprestatie

De eerste stappen

Hoewel de meesten onder ons Siltech vooral kennen van de audio en in mindere mate video kabels, heeft het merk ook daadwerkelijk getracht om met succes betere elektronica en luidsprekers te vervaardigen. Siltech’s eerste versterker, de legendarische SEPA eindversterker uit 1998, was een op buizen gebaseerd mono eindversterkerontwerp, in beperkte oplage uitgebracht en voorzien van uitzonderlijke technologie en geluid. Het model is ook vandaag de dag nog steeds dermate gewild dat het inmiddels voor twee keer de oorspronkelijke prijs ‘over de toonbank’ gaat. Ook bij luidsprekers liet het merk zich niet onbetuigd waarbij in 2007 het machtige Pantheon XXV luidsprekersysteem op de markt werd gebracht. Een compromisloos product dat herdefinieerde wat mogelijk was met de luidsprekerunits

van die tijd. Dit soort producten bewezen de technische diepgang en het vakmanschap dat het bedrijf continu nastreeft en waarbij het unieke Siltech SAGA-versterkerpakket en het Symphony-luidsprekersysteem de laatste huidige stand van zaken aangeeft. Stuk voor stuk ontwerpen waarbij grensverleggende technologie hand in hand gaan met een opmerkelijke dosis ‘out of the box’ creativiteit, vernieuwend materiaalgebruik, een hoge dosis muzikale basiskennis en natuurlijk een adembenemende geluidskwaliteit.