Review: Stax SRM-700T & SRM-700S – Worldclass Twins

Hoe werkt een elektrostaat?

Een conventionele hoofdtelefoon maakt gebruik van kleine luidsprekertjes: een koperen spoeltje en een magneet waarin het spoeltje door het muzieksignaal beweegt. Het geheel is bevestigd aan een conus, die hierdoor in beweging wordt gezet en geluid produceert. Het werkingsprincipe van een elektrostaat is geheel anders. Hierbij ontstaat geluid doordat lucht in beweging wordt gebracht door het aantrekken of afstoten van een flinterdun elektrostatisch geladen membraan. Dit polymeer membraan, vele malen dunner dan een mensenhaar, zit tussen twee geperforeerde metalen roostertjes (plus en min) geklemd en blijft daardoor goed in balans. Om over voldoende elektrostatische spanning te beschikken is een hoogspanningsomvormer nodig, een ‘energiser’ of ‘driver unit’. Deze produceert ongeveer 580 Volt aan bias (polarisatie) spanning. De massa van een elektrostatisch membraan is aanzienlijk lager dan die van een conventionele speaker en daardoor in hoge mate van invloed op de geluidsweergave, die qua frequentiebereik tot ver boven de grenzen van het menselijk gehoor gaat. In het verleden produceerde Stax hoofdtelefoons met een bias van 230 Volt, maar schakelde later bij de Pro-modellen over op 580 Volt, omdat dit meer dynamiek gaf.

Rond 1992 is Stax met productie van 230 Volt modellen gestopt. En wees niet bang, het hoge bias voltage op je hoofd is volstrekt veilig, als je ook zorgvuldig met de Stax omgaat (maar dit geldt feitelijk voor vrijwel alle hifi-apparatuur). Een elektrostaat moet je voorzichtig behandelen. Ze zijn gevoelig voor vuile lucht (roken!), stof en vooral vocht. Ik ben ooit getuige geweest van een Stax-eigenaar die in een onnadenkend ogenblik hard in een van de oorschelpen van zijn Labda blies en daardoor het membraan onherstelbaar beschadigde. Als je er zuinig mee omgaat gaan ze heel lang mee.