Review: PS Audio aspen FR30 – Een beleving op een ander niveau

Geen compromis

Er is enig werk in de FR30 gestoken. Het crossoverfilter is fasecorrect, de behuizing geeft geen kleuring, de vervorming is erg laag, de impedantiecurve is zeer recht, de tonaliteit is van hoog niveau en de drivers werden allemaal in eigen huis ontwikkeld. Ook is er aandacht besteed aan het design. De waardering daarvoor is natuurlijk altijd persoonlijk, maar PS Audio komt hier wel met een opmerkelijk en gracieus ontwerp. In ieder geval nog niet vertoond in de hifi-markt. Die behuizing is van high density MDF met een front van fiberglas resin composiet. De leverbare kleuren zijn Pearl white en Sable black (beide in pianolak). Door het smalle front (40 cm breed) lijken deze luidsprekers relatief van bescheiden formaat. Ze zijn wel wat dieper (66 cm) dan de gemiddelde vloerstaander, maar dat valt dus niet op. De FR30 weegt 104,5 kilo. Dat gewicht wordt verdeeld over twee behuizingen waarvan de bovenste dient voor de tweeters en midrange driver. Dit zijn magnetostatische units waar veel aandacht is gestoken in het uitbannen van resonanties. Een van de tweeters straalt naar achteren. De bovenste speakerbehuizing schuift via een railsysteem op de onderste. Daarin zijn vier 8-inch woofers en vier passieve radiatoren gemonteerd. De gevoeligheid is met 88 dB hoog. PS Audio zet het minimaal noodzakelijke vermogen dan ook op 100 watt. Het frequentiebereik (tussen de ‘- 6 dB’ punten) loopt van 28 Hz tot 20 kHz. Het is op een foto niet te zien, maar de FR30 is 153 cm hoog. Uiteraard zit de FR30 vol met innovatieve oplossingen. Zie daarvoor de website van PS Audio. Realiseer je ook dat PS Audio heer en meester is in het bespelen van de online community. Dat doen ze op een ongelooflijk goede manier. De focus die zij op klanten hebben is een schoolvoorbeeld van hoe je zoiets moet doen. Er is echte conversatie, in plaats van alleen maar zenden.

De prijs van deze luidsprekerset is net geen 42.000 euro. Duurder dan in de Verenigde Staten, maar veel importeurs melden hierover dat de transportkosten vanuit de VS enorm zijn gestegen. Daarover dan weer invoerkosten en BTW. De prijs is niet exorbitant, maar wel voorbehouden aan de echte muziekliefhebbers met enige reserves op de bankrekening of een hedgefund waar je door middel van short selling nog wel wat euro’s aan over kan houden voor die PS Audio’s. Voor hetzelfde geld kun je ook luidsprekers kopen die niet helemaal in de buurt komen van wat de FR30 kunnen presteren.