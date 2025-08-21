Pittoresker kan het niet. Een kleine maar fijne high-end studio in het rustige Franeker, gevestigd in de voormalige steenhouwerij van Wijbe de Vries uit 1902. Een fraai steengehouwde brievenbus in de voorgevel herinnert nog aan oud ambachtschap. Inmiddels is het historische pand verbouwd en wordt gerund door hifi- en muziekliefhebber Roland Rispens, geboren Fries (Buitenpost). Wie de prachtige rit naar Friesland onderneemt zal zich in de qua akoestiek mooie studio verbazen over wat daar permanent staat opgesteld. Het is een bewuste keuze van Roland om niet al te veel merken in portefeuille te hebben, maar een zorgvuldige keuze van de beste merken en daarvan een breder programma. Zo staat er relatief veel Accuphase apparatuur gereed voor demonstratie. Niet verwonderlijk, gezien zijn decennialange vriendschap en samenwerking met de voormalige legendarische Accuphase-importeur Paul Hattink. Zelfs een paar enorm imposante Fyne Audio-luidsprekers staat er opgesteld. En natuurlijk ook die bijzondere Perlisten S7T luidsprekers, onderwerp van deze luistertest.
De loopbaan van Roland is vermakelijk veelzijdig. Wie meent zijn gezicht vaag te herkennen uit het verre verleden, is wellicht ooit vanuit zijn mobiele werkplek, een Porsche van de Rijkspolitie, terecht gewezen of steviger. Na enkele jaren in het Duitse bedrijfsleven, ruim twintig jaar een eigen hifistudio in Drachten en daarna werkzaam in de Belgische hifi-wereld, trok hij toch terug naar Friesland. Muziek speelde altijd al een belangrijke rol in zijn leven. Friesland is bakermat van de harmonie en fanfare, ook in zijn familie. Zelf heeft hij een grote liefde voor de cornet. Tijdens de luistertest was dat ook te merken. Er werd nauwelijks gesproken over techniek en specs, maar vooral over emotie en de intense beleving van mooie muziek, en daar gaat het om. Maar daarvoor moet je wel over een goede hifi-installatie kunnen beschikken.
Perlisten
Het Amerikaanse Perlisten is in de audiowereld nog een relatief nieuw merk en werd in 2016 opgericht door Daniel Roemer en Lars Johansen, beide met veel ervaring in de audiowereld. Gevestigd in Verona, Wisconsin, is een bijzondere expertise opgebouwd in luidsprekerbouw, specifiek in de toepassing van ultralichte materialen en Textreme carbon fiber. In het begin van de twintiger jaren van deze eeuw verschenen de eerste producten op de markt. Goed gebouwd, technisch geavanceerd en vooral: goed klinkend. Een van de topmodellen in het huidige programma is de Perlisten S7T.
De Perlisten S7T
Ondanks hun behoorlijke hoogte van bijna 130 cm oogt de Perlisten S7T slank, met een breedte van slechts 24 cm en een diepte van 40 cm. Ze misstaan zeker niet in menige huiskamer, alhoewel ze je niet teveel moet verplaatsen, ze wegen namelijk maar liefst 55,7 kilo per stuk. Dat hoge gewicht blijkt verklaarbaar door de technisch zeer geavanceerde bouw, die je zo zeker niet vaak tegenkomt. Het betreft een vier-weg basreflex systeem, die maar liefst zeven drivers bevat. Die drivers zie je, als de magnetisch bevestigde voorfrontjes worden verwijderd, niet in eerste instantie allemaal zitten. Allereerst zien we vier stuks 18 cm woofers. De conussen zijn gemaakt van het gepatenteerde TPCD (Thin-Ply Carbon Diaphragm). In het midden van het front vinden we de opvallende ronde DPC (Directivity Pattern Control) array. Goed zichtbaar is de beryllium dome tweeter, gemonteerd in een qua vorm hoornachtig front, dat de uitstralingsrichting in de breedte van de hoge tonen beïnvloedt, hetgeen tijdens de luistertest merkbaar was. Daarboven en onder zien we cirkelvormige roosters. Hierachter zitten nog twee DPCD-drivers met een diameter van 28 mm (net als de tweeter). Deze nemen gezamenlijk het midden en beginnend hoog voor hun rekening. Tijdens het luisteren zaten we comfortabel op een leren bankstel, de tweeter zit dan ongeveer op oorhoogte, hetgeen wel zo ideaal is.
Stabiele behuizing
De Perlisten S7T is buitengewoon stabiel tijdens het luisteren. Zelfs bij flink volume is er, met de hand op de kast, werkelijk geen enkel trillinkje te bespeuren. En er gebeurt toch heel wat in die luidsprekerkast. De behuizing is gemaakt van High-Density fiberboard en akoestisch helemaal dood. De basis bestaat uit dik plaatstaal, die rust op mooie verstelbare voeten. Voor het oog niet zichtbaar zijn er aan de onderzijde twee forse baspoorten van 9 cm gemonteerd. Perlisten levert per luidspreker voor deze poorten twee schuimpluggen mee, waarmee je eventueel iets te overdadig laag kunt temperen. De impedantie bedraagt 4 ohm en deze luidspreker kan dus door tal van versterkers met gemak worden aangestuurd. Het frequentiebereik bedraagt 16 Hz tot 37 kHz, een gevoeligheid van 92 dB en belastbaar tot 600 watt. Dubbele aansluitingen aan de achterzijde maken bi-wiring mogelijk. De Perlisten S7T beschikt over de hoogste THX-rating: THX Dominus. De beluisterde luidsprekers waren uitgevoerd in prachtig piano black.
De luisterset
Voor de luistertest werd gebruik gemaakt van een prachtige Accuphase-set. Allereerst de C-2300 voorversterker, geïntroduceerd ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van het legendarische Japanse merk. Voorzien van de fenomenale AAWA volumeregeling en tal van instellingsmogelijkheden, met zelfs uitbreidingsslots voor een dac of phono MC/MM module. Deze was aangesloten op de P-4600 eindversterker, met een vermogen van 150 watt per kanaal bij 8 ohm en maar liefst 300 watt bij 4 ohm. Meer dan genoeg vermogen dus om de Perlisten S7T goed aan te kunnen sturen. Als bron werd tenslotte de Accuphase DP-450 ingezet. Nu eens geen sacd-speler van de Japanners, maar een cd-speler. Gebouwd als een tank en voorzien van een stil loopwerk en een mooie dac, bestaande uit de ES9026PRO van ESS Technologies, in viervoudige parallelle converter circuits (MDS+). Een Japanse topset en eigenlijk aantrekkelijk geprijsd. De bekabeling was afkomstig van Audioquest en wel Robin Hood, Pegasus en Black Beauty.
Cantus
Een luidsprekertest begin ik meestal met het album Cantus van de Japanse slagwerkster Kuniko. Een hybride sacd, we luisteren naar de cd-layer. Met name de eerste track Für Elina van de hedendaagse componist Arvo Pärt (1935) is een opgave voor luidsprekers. Het aanslaan van crotales (een soort platte zilveren bellen) levert sterke transient signalen op met een scala aan boventonen over verschillende registers. Direct blijkt dat de Perlisten S7T deze erg goed weergeeft, het na-ijlen van de boventonen is zelfs op een zeer laag wegebbend volume nog waarneembaar. De conclusie is dat de wisselfilters perfect zijn afgesteld. Niet onbelangrijk bij een luidspreker met maar liefst zeven drivers (hybride sacd, Linn CDK 423).
Diana Krall Live in Paris
De voormalige steenhouwerij davert op zijn grondvesten als Diana Krall flink losgaat tijdens een live optreden in Parijs. Haar album ‘Live in Paris’ is een van de beste uit haar oeuvre en uitstekend opgenomen. Ze opent haar optreden met het nummer I Love Being Here With You en zet met haar jazz-ensemble gelijk een adembenemende en super dynamische uitvoering neer, onderbroken door applaudisserend publiek. De Perlistens laten een geweldige diepe en rondvolle bas horen en een bijna holografisch geluidsbeeld. Krall is zichtbaar op het podium. De uithalen van het slagwerk, met name de bekkens, worden fenomenaal door de DPC array verwerkt, met een enorm snelle en puntige weergave. Vanaf de luisterbank is het direct volop genieten. Het hele live concert voel je op je borst. Geweldig wordt ook de gitaarsolo van Anthony Wilson weergegeven. Alsof je pal voor het podium zit. Ik zie ook Roland genieten. Het gaat niet alleen om goede hifi-apparatuur, maar ook om een goede kwaliteit bronmateriaal (cd, Verve 065109-2).
Fourplay 30th Anniversary Edition jazz
Het gelijknamige album ‘Fourplay’ dateert uit 1991 en is opnieuw als hybride sacd op de markt gebracht. We luisteren naar de cd-layer. De uitvoering van het jazz-combo is niet alleen top, ook de opname is van audiofiele kwaliteit, met een prachtige diepte in het geluidsbeeld, uiterst gedetailleerde weergave van de instrumenten en met een wijde stage, waarbij de tweeters merkbaar breed uitstralen. De Perlisten S7T weet hier wel raad mee. Roland wordt erdoor gepakt en ziet zichzelf wel een avondje zo in zijn studio naar deze muziek luisteren, met een goed glas wijn er bij. De luidsprekers gedragen zich als puntbronnen, Roland heeft ze dan ook licht schuin naar elkaar geplaatst richting de luisterpositie. Qua plaatsing zijn ze ook weer niet al te kritisch. Iets naar links of rechts schuiven in de luisterpositie, terwijl we naar het nummer Balie Run luisteren, verandert nauwelijks iets aan het brede stereobeeld. De tweeters op oorhoogte zijn in zitpositie prettig, maar ook als je gaat staan blijft het geluidsbeeld volledig overeind. Plaatsing in een huiskamer zal dus weinig problematisch zijn. Als we de derde track Fourplay beluisteren overvalt opnieuw de rijke weergave, boordevol details en een rustige en ontspannen luisterbelevenis. Dit prachtige album komt met de Perlisten S7T daadwerkelijk tot leven (hybride sacd, Evosound EVSA 570S).
Bach cello sonates
Dan komen we tot dé ultieme luisterervaring met de Perlistens die je zo graag wilt. Na het recent uitgekomen dubbelalbum van de Deense cellist Henrik Dam Thomsen, met de registratie van de zes suites voor cello solo van Johann Sebastian Bach (1685-1750, BWV’s 1007 tot en met 1012), regende het wereldwijd prijzen voor deze uitvoering. Ik vind dit zelf een van de allerbeste uitvoeringen die op cd-formaat op de markt zijn. En belangrijk: de uit 2024 daterende opname is van de hoogst denkbare audiofiele kwaliteit. Het Deense label Our Recordings is opgezet door de wereldberoemde blokfluitiste Michala Petri en klassiek gitarist Lars Hannibal en heeft al vele prachtige klassieke cd’s opgenomen. In de mooie akoestiek van de Garnisons Kirke in Kopenhagen, met een unieke houten vloer, speelt Thomsen de sterren van de hemel. In de eerste Prélude van de eerste suite horen we de grommende bassnaren van de cello en de zingende sonore hoogste snaren. Maar ook het geruis van de strijkstokharen over de snaren, die Thomson soms fors durft aan te zetten bij het spelen van de akkoorden. We horen Thomson zelf, die bij de technisch lastige passages soms even extra diep inademt, of soms licht verschuift. De weergave van de cello, een wonderschone Italiaanse Francesco Ruggieri uit 1680, in deze kerk met de houten vloer, is de best denkbare luisterervaring die je kunt meemaken, de Perlisten S7T maakt dit mogelijk. Dit is dan ook een luidspreker op high-end niveau, die eigenlijk op veel meer bekendheid en inzet mag rekenen (2 cd’s, Our Recordings 8.226921-22).
Scarlatti
We eindigen met een vertolking van de Sonate in C-groot Kk159 van Domenico Scarlatti (1685-1757) op het album ‘On My New Piano’, uitgevoerd door pianist Daniel Barenboim op de speciaal voor hem gebouwde concertvleugel. De snelle passages, het puntige spel van Barenboim, letterlijk alle gedetailleerde akoestische eigenschappen van de concertvleugel komen in de Friese luisterstudio volop tot uiting, met een prachtige weergave van de volle bassnaren en de hoge octaven (cd, Deutsche Grammophon 0028947967248).
Conclusie
Wat heb ik niet alleen volop genoten van de prachtige autorit naar Franeker. Maar ook de opgedane luisterervaring met de Perlisten S7T zal ik niet snel vergeten. Deze luidspreker biedt zoveel muzikaliteit, zoveel technisch raffinement, is zo mooi afgewerkt, er valt voor de echte hifi-liefhebber nauwelijks nog iets te wensen. We hebben de verfijnde, iets warme en aangename weergave van Accuphase goed waargenomen en feitelijk zijn de Perlistens zelf neutraal van weergave en gedragen zich als gemakkelijke puntbronnen.
Gezien de geboden topkwaliteit vind ik de Perlisten S7T aantrekkelijk geprijsd, mijn hoogste aanbeveling is dan ook op zijn plaats. Ook de Accuphase-set is van Japans topniveau, en ook deze componenten zijn heel betaalbaar. Redenen temeer om de hifi-studio van Roland Rispens in Franeker een keer te bezoeken en deze mooie set zelf te gaan beluisteren.
Prijzen beluisterde apparatuur
Perlisten S7T (piano black) € 9.995,- per stuk
Accuphase C-2300 voorversterker € 10.900,-
Accuphase P-4600 eindversterker € 8.900,-
Accuphase DP-450 MDS+ cd-speler € 5.600,-
PAI Audio Video, www.pai-audiovideo.nl
Perlisten, www.perlisten.com
Studio Rispens, Osingastraat 6, 8801 AJ Franeker, tel 06-81477094, www.studiorispens.nl
