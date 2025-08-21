Conclusie

Wat heb ik niet alleen volop genoten van de prachtige autorit naar Franeker. Maar ook de opgedane luisterervaring met de Perlisten S7T zal ik niet snel vergeten. Deze luidspreker biedt zoveel muzikaliteit, zoveel technisch raffinement, is zo mooi afgewerkt, er valt voor de echte hifi-liefhebber nauwelijks nog iets te wensen. We hebben de verfijnde, iets warme en aangename weergave van Accuphase goed waargenomen en feitelijk zijn de Perlistens zelf neutraal van weergave en gedragen zich als gemakkelijke puntbronnen.

Gezien de geboden topkwaliteit vind ik de Perlisten S7T aantrekkelijk geprijsd, mijn hoogste aanbeveling is dan ook op zijn plaats. Ook de Accuphase-set is van Japans topniveau, en ook deze componenten zijn heel betaalbaar. Redenen temeer om de hifi-studio van Roland Rispens in Franeker een keer te bezoeken en deze mooie set zelf te gaan beluisteren.