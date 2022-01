Review: Nagra Classic Pre, Amp, Tube DAC en PSU

Voorbereidingen

Het correct proberen in te schatten van klankmatige eigenschappen is al nooit een eenvoudige bezigheid en wordt zelfs nog complexer als het ook nog eens een complete set betreft. Het begint al met de vraag welk apparaat waar voor verantwoordelijk is en wat zijn invloed is binnen het totaalgeheel. Op deze vragen hoop ik in de nu volgende twee alinea’s afdoende antwoorden te kunnen geven. Om de materie van zoveel mogelijk verschillende kanten te kunnen bekijken, is allereerst van een flink aantal mooie en zeer goed presterende luidsprekers gebruik gemaakt. Hieronder de Estelon YB, Gauder DARC 60, Kudos 707, Sonus faber Olympica 2 en natuurlijk mijn referentie Master Contemporary C luidsprekers.

Extra aanwezige versterkers zijn behalve mijn Zanden 6000, afkomstig van Spectral (DMC-30 SV met DMA-300 SV), Naim (NAC-552 met NAP-250) en Goldmund (590 NextGen mk II). Kabels komen van LessLoss, AudioQuest, Essential Audio Tools, Kemp Elektroniks, Nirvana, Siltech, MIT en Crystal Cable. Terwijl qua bronnen van netwerkspelers als een Aurender W20, Grimm MU1 en Mirror Image Wizzard gebruik is gemaakt. Natuurlijk zijn er ook vergelijkende DAC’s nodig en die komen in dit grote vergelijk van dCS met zijn Bartók en Rossini, Mola Mola die de Tambaqui in de strijd gooit en natuurlijk mijn zwaar beproefde en vertrouwde North Star Design Extremo. Eveneens van dit Italiaanse merk komt ook het 192 MK 2 CD loopwerk, terwijl deze samen met het loopwerk in de dCS Rossini voor het afspelen van de fysieke digitale media zorgen. Om tenslotte ook nog de hoofdtelefoonkwaliteiten van zowel de Classic Preamp als Tube DAC adequaat aan de tand te voelen, heb ik voor deze test gebruik gemaakt van zowel een zeer fraaie Abyss AB-1266 TC als Diana Phi hoofdtelefoon. Beiden welwillend ter beschikking gesteld door Headphone Auditions Amsterdam.