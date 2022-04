Review: Graham LS5/5 BBC monitor & AVID Sigsum geïntegreerde versterker

Utterly British: Graham

Na het hypermoderne AVID kan de tegenstelling met het typisch conservatieve Britse Graham bijna geen groter contrast vormen. Want verdwenen zijn meteen alle hoogtechnologische computergestuurde faciliteiten en welkom weer het pure traditionele vakmanschap. Het moge daarom meteen duidelijk zijn dat bij dit familiebedrijf authenticiteit nog steeds hogelijk wordt gewaardeerd en het vooral echt puur authentiek handwerk is wat de klok slaat. Het bedrijf dat is gevestigd in Newton Abbot, een kleine marktstad in het zuidwesten van Engeland, is met name bekend geworden door hun gepassioneerde aanpak bij het vervaardigen van de klassieke BBC-luidsprekerontwerpen. Achterliggende gedachte is dat alleen door deze benadering de beoogde niveaus aan neutraliteit, transparantie en muzikale bezieling kunnen worden gerealiseerd. Kwaliteiten die anders tegenwoordig nog maar moeilijk zijn te vinden, wat een extra drijfveer is om toch vooral door te gaan met deze bijzondere creaties. Toch is er gelukkig vandaag de dag een groot verschil ten opzichte van de producten van weleer. Een gegeven wat te maken heeft met de inzet van actuele componenten en productietechnieken, terwijl de onderneming er toch in is geslaagd om trouw te blijven aan de originele ontwerpen. Hoewel het bij Graham maar om een klein bedrijf gaat, kan het wel gebruik maken van de beste talenten in de branche waaronder ontwerper Derek Hughes en Volt Loudspeakers. Zoals al eerder verteld, wordt binnen dit bedrijf nog heel veel met de hand vervaardigd waarbij slechts één persoon verantwoordelijk is voor elke stap binnen het productieproces, inclusief testen en de uiteindelijke luistertest. Een tweede persoon controleert vervolgens het voltooide product dubbel, herhaalt de tests en bewaart de resultaten voor toekomstig gebruik. Als onderdeel van de testprocedure worden alle voltooide luidsprekers vergeleken met de master-referentiemodellen. Allemaal bedoeld om volledige consistentie te bereiken en garanderen. Wat de bedrijfsgeschiedenis betreft is Graham Audio opgericht door Paul Graham. Een man die al meer dan twintig jaar werkzaam is op veel verschillende gebieden van professionele audio en dat inclusief de opname- en uitzendindustrie en bij live geluid en uitvoeringen. Binnen de verschillende benaderingen heeft Paul altijd de voorkeur gegeven aan het klassieke ‘BBC-geluid’. Maar doordat hij vreesde dat veel van de klassieke ontwerpen voor altijd verloren zouden gaan, besloot hij dat de enige manier om deze erfenis te behouden was om de BBC toestemming te vragen of hij ze zelf in eigen beheer zou mogen bouwen. Na veelvuldig overleg over onder meer de gehanteerde werkwijze en benadering, kon dit gelukkig worden gehonoreerd. Het resultaat is iets om apetrots op te zijn want de debuutluidspreker LS5/9 sloeg vanaf het eerste moment al in als de spreekwoordelijke bom. Om het bedrijf ook voor de toekomst zoveel mogelijk veilig te kunnen stellen, is na een diepgaand onderzoeksprogramma vrij recent de volledig nieuwe vloerstaande VOTU geboren. Een indrukwekkend topmodel wat glashelder aantoont dat het merk ook heel goed in staat is volledig nieuw ontwikkelde modellen te vervaardigen. Ook de nieuwe en actuele Chartwell LS6 modellen maken onderdeel uit van dit nieuwe denken en zijn helemaal up-to-date aangaande de meest actuele weergave standaards.