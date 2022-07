Review: Goldmund PRANA luidsprekers

PRANA

De Prana heeft relatief bescheiden afmetingen. Het is het kleinste model dat gemonteerd is in het metalen frame en bereikt een bescheiden hoogte van 99 cm. De drie frame-gemonteerde modellen worden door Goldmund ook nadrukkelijk geplaatst als design-items, die in welk interieur dan ook niet uit de toon zullen vallen. Deze beide luidsprekers zijn dan ook het enige hificomponent in het interieur. De rest van de elektronica kan uit het zicht in een kastje. De Prana is een drieweg systeem met een drietal ingebouwde eindversterkers. Een ingebouwde DSP zorgt voor de filtering, fase en balans. Hoewel de settings van de dsp door de importeur aanpasbaar zijn, wordt dit afgeraden. Kleine aanpassingen aan de akoestiek kunnen eenvoudiger in ROON worden gedaan.

Het ‘laag-kabinet’ bevat de woofer en de baspoorten. De Prana weegt 80 kg en dat gewicht zit voor een deel in de volledig aluminium behuizing. Naast de draadloze aansturing is er ook een mogelijkheid om dat bekabeld te doen via de aanwezige S/PDIF ingang. Draadloos biedt 16 bit/44.1 kHz en bekabeld 24 bit/96 kHz. Zoals gebruikelijk bij luidsprekerfabrikanten die modern denken, zijn de Goldmund modellen ontwikkeld met behulp van computersystemen. Er wordt gebruik gemaakt van speciaal door Goldmund’s Dr. Veronique Adam ontwikkelde software, genaamd Proteus LS. Daarmee kan er gemanipuleerd worden met de interactie tussen de impedance, volume velocity, membrane displacement en kan de resulterende sound pressure op elke plaats in de luisterruimte gemodelleerd worden.

In deze wiskundige vergelijking spelen ook amplitude, phase en group delay een rol. De reden dat betaalbare en ook hele dure luidsprekers de laatste tien jaar vaak zo goed presteren heeft te maken met zulke ontwerp-software. Het komt erop neer dat je een luidspreker definieert in de software. Je specificeert de afmetingen, de vorm, het aantal drivers, het gedrag en een prijspunt. Kort door de bocht doet de computer dan een rekenslag en levert het ontwerp van zo’n luidspreker. Proteus LS is ontwikkeld door Goldmund en heeft volgens het bedrijf een aantal unieke ontwerpmogelijkheden.