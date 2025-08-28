Nummer één. Dat is het ideale streven in elke tak van sport. Wanneer ik van de Nederlandse ELAC importeur de uitnodiging krijg om als eerste journalist ter wereld de nieuwe Concentro M 807 luidsprekers met serienummer 1 en 2 te reviewen, voel ik me dan ook zeer vereerd. Direct maak ik mijn agenda leeg voor een luisterafspraak bij de The Quest Group in Roosendaal, de plek waar deze speakers vanwege een eerder dealer event staan opgesteld.
Dit jaar introduceert ELAC de nieuwe Concentro M 807 4-weg basreflex vloerstaande luidspreker waarin alle door ELAC ontwikkelde technologie van ruwweg de laatste 1200 maanden samenkomt en is onlangs tijdens de High End show in München officieel aan het publiek voorgesteld. ELAC heeft waarschijnlijk geen verdere introductie nodig. In de jaren ’80 en ’90 had de Duitse hifi industrie, waar ELAC onlosmakelijk deel van uitmaakt, een rotsvaste reputatie vanwege de volle en levendige weergavekwaliteit. Hiermee kwam kwalitatief goed geluid ook binnen het bereik van de gewone man en lange tijd heeft de fabrikant hiermee loyale muziekliefhebbers aan zich gebonden.
In de jaren die volgden is er veel gebeurd op het gebied van luidsprekerontwikkeling, denk aan het gebruik van nieuwe materialen, technieken en inzichten. De eens zo geliefde warme signatuur van de Duitse audio-industrie wordt neutraler en vooral realistischer. ELAC heeft hier zowel als driverfabrikant en met de eigen luidsprekerproductie in hoge mate aan bijgedragen. Het inmiddels iconische merk viert volgend jaar haar honderdjarige bestaan en heeft al decennialang een warm plekje in het hart van vele muziekliefhebbers.
Feestelijk genieten
Op het moment dat ik de luisterruimte bij de The Quest Group binnenloop voor een eerste introductie en kennismaking staat de set al te spelen. Eerst richt ik me op de vormgeving en de kwaliteit van afwerking. Ik had al eerder beelden van de Concentro’s gezien, maar in het echt ogen deze veel meer verfijnd en meer onderscheidend dan via het plaatje ervan op het scherm van mijn laptop. Ondanks de flinke grootte en het bijbehorende gewicht, hebben de luidsprekers een bepaalde elegantie over zich. Is het de vorm, is het de maagdelijk witte kleurstelling of is het een combinatie van beide? Ik vind deze vloerstaanders oprecht mooi om te zien.
De Concentro M 807 heeft een fraai gevormde klankkast met een combinatie van ronde vormen en scherpe lijnen. Er is geen recht paneel aan te ontdekken en hiermee worden intern opgewekte staande golven tegengegaan. De afwerking van dit eerste prototype is, zeker voor dit stadium van pre-productie, vrijwel foutloos en kan zo de showroom in. Ik heb de hoogglans witte versie voor me staan waarbij de decoratieve ringen in het grijs zijn uitgevoerd zodat deze matchen bij de eveneens grijze metalen voet. De speakers zijn ook in hoogglans zwart leverbaar en wanneer je helemaal ‘stealth’ wilt gaan, dan kun je zelfs kiezen voor zwarte decoratieve ringen. De loodzware ontkoppelende voet blijft bij de geheel in het zwart uitgevoerde speaker overigens grijs, waarmee de speaker zijn elegante voorkomen behoudt.
In de flanken zijn twee 250 mm AS woofers geplaatst en deze werken volgens het push-pull principe. De reflexpoort is aan de onderzijde geplaatst en zorgt voor een homogene uitstroom in de ruimte. De baffle is op oorhoogte voorzien van een concentrische midrange-tweeter unit die beantwoordt aan ELAC’s nieuwe VXe COAX Technology. De midrange wordt verzorgd door een zestal 40 mm A-XR midrange drivers met de kenmerkende kristalstructuur conus van ELAC. Deze hebben achter het motorsysteem elk een eigen soundtube waarmee de achterwaarts opgewekte geluidsgolven optimaal worden gedoofd. In het centrum is de laatste generatie JET 6 c Air Motion Transformer (AMT) tweeter geplaatst. Met deze bouwwijze realiseert ELAC een optimaal afstraal- en fasegedrag waarmee het realisme tijdens de weergave wordt vergroot. Met de knop op de achterzijde kan het afstraalgedrag van deze unit naar eigen inzicht worden aangepast. Deze knop heeft vijf standen waarmee het horizontale afstraalpatroon kan worden aangepast om nadelige eigenschappen zoals reflecties in de ruimte te compenseren. Hierbij wordt de kracht en het fasegedrag niet beïnvloed. De bijgevoegde diagrammen geven hier aanvullende informatie over.
Iets geks
Boven en onder de concentrische Variable Caoxial Electric midden-hoog unit zijn twee 115 mm AS-XR midrange drivers in een d’Appolito configuratie geplaatst. Elk frequentiegebied heeft een eigen filter voorzien van een koellichaam waarmee gegenereerde warmte effectief wordt afgevoerd. De luidsprekers hebben ook een licht Nederlands tintje, want de interne bekabeling is afkomstig van het onder de rook van Apeldoorn gevestigde van de Hul. Prachtig.
Wanneer ik me onderzoekend over de aansturende elektronica buig, gebeurt er iets geks. Op het moment dat ik mijn hoofd over de set en tussen de luidsprekers beweeg, ervaar ik de zang met de lage klank uit een middenrif op een vijftig centimeter voor me terwijl het geluid uit de mond op een hoger niveau wordt weergegeven. Het realisme is hierbij zo groot, dat het lijkt alsof de persoon vlak voor me staat te zingen. Op hetzelfde moment voel ik de stralingswarmte uit de versterkers in mijn gezicht. Mijn brein verwart deze warmtevlaag met het opvangen van lichaamswarmte dat in dit geval aansluit bij de exacte positie waar mijn oren de stem denkbeeldig plaatst. De indruk van echtheid overvalt me. Het voelt een beetje ongemakkelijk, alsof er iemand zonder toestemming in mijn persoonlijke ruimte stapt. Dit is bijzonder en nodigt uit tot luisteren. Heel veel luisteren.
Luisteren
Het mooie na een recent dealer event is dat de playlist van de netwerkspeler is gevuld met eerder door dealers aangevraagde nummers die iets speciaals hebben. Het kan realistische zang of instrumentaria zijn, een driedimensionaal geluidsbeeld of krachtig sublaag waarmee een bepaalde atmosfeer in de ruimte ontstaat. En op dit gebied biedt deze playlist heel veel moois. Wat ook adembenemend mooi is, is de high-end audio set die The Quest Group ter beschikking heeft gesteld voor het dealer event en waarvan ik vandaag ook gebruik van mag maken. De APL 01 voorversterker en de AFM100 Special Edition mono blokken die de ELAC Concentro M 807’s aansturen zijn afkomstig van Riviera Labs. Als streamingbron is gekozen voor de MU2 van Grimm Audio. Een van de best klinkende, misschien wel de best klinkende netwerkspelers van dit moment. De stroomkabels, interlinks en luidsprekerbekabeling zijn van Audioquest en komen uit de Dragon series. De luidsprekers staan op een afstand van vier meter van de luisterpositie, staan eveneens vier meter uit elkaar en staan licht ingedraaid naar de luisterpositie waarbij deze zijn gericht op een meter achter de luisterpositie zelf. Ik zit hiermee precies middenin de magische sweetspot van een ideale luisterdriehoek.
Ik herstart de playlist met het nummer dat speelde op het moment dat ik de luisterruimte inliep. Dit is de akoestische versie van The Sound Of Silence van The Ghost of Johnny Cash. Direct ervaar ik kippenvel van mijn kruin tot aan mijn enkels. Wat een fantastische opname. Alsof ik vanuit de muur achter de set live wordt toegezongen. De kracht en het gewicht waarmee het geluid uit het middenrif wordt weergegeven in combinatie met de articulatie van de woorden, het typische geluid van het spuug in de mond bij het bewegen van tong en lippen laten me met een totale overgave het nummer uitluisteren. Ik word gevoelsmatig in een warm bad met muziek gedompeld en ervaar dit nummer met een intensiteit zoals ik dit zelden heb ervaren.
Hierna beluister ik INFERNO van Hedegaard waarbij industrial en dance een explosieve dynamiek met een diep doorlopend sublaag laten horen. Stemmen worden ook hier weer levensgroot vanachter de set weergegeven. De snelle detaillering laat me gevoelsmatig in een ruime bubbel van muziek achter waarbij deze bubbel van wand tot wand en tot aan het plafond reikt. Wauw. Dit is niets minder dan indrukwekkend. Hierna draai ik Song of Durin van Geoff Castellucci. De indringende in a capella startende zang staat ook hier weer vol in de spotlights en wordt initieel enkel begeleid door een drupje water dat op de maat mee druppelt. Het diepe sublaag in dit nummer wordt met een heerlijke rust weergegeven. Bij Red Sun van Anna von Hausswolff beluister ik een kerkorgel met een betrokkenheid zoals ik dit niet vaak via een hifi set heb ervaren. Van de lucht die door de orgelpijpen blaast, de karakteristieke ruimte echo’s en de lastige, diep doorlopende grondtonen dwingen instant respect af.
Unieke combinatie
Bij de eerste klanken van Queen Mary van Francine Thirteen vliegen alle synth-effecten me links en rechts om de oren. Wat een soundstage zet deze set bij dit nummer neer. Vervolgens sprankelt akoestisch gitaar bij het nummer Oceans van André Cavalcante met een heerlijke warmte door de ruimte. Het kloppen in de maat van de muziek tegen de klankkast van gitaar hebben een mooie impact en het akoestisch weergegeven laag dringen diep door tot in mijn buik en middenrif. De ruimte waarin ik nu luister is al best ruim, maar de ruimte echo’s in de muziek laten deze ruimte met gesloten ogen nog eens met de helft groeien waarbij ik de indruk heb dat de artiest een privé optreden aan me geeft.
De coherentie waarmee deze ELAC-vloerstaanders het muzikale spectrum aan me weergeeft laat niets te wensen over. Ook het geluidsbeeld waarmee deze gehele set de muziekstukken in de ruimte zet is niets minder dan indrukwekkend. Dit zegt alleen nog niet alles over de emotionele betrokkenheid waarmee deze set de muziek aan me overdraagt. Hiervoor grijp ik naar het nummer Lege Stoelen van het album Sterrenlopen van Wende. Al direct bij de eerste klanken laat de set de rafeltjes en micro-informatie in de zang horen waarbij direct de traanbuisjes worden geactiveerd. Ja, deze set heeft het. Deze set trekt me bij dit nummer emotioneel helemaal leeg. Dit is een hele bijzondere eigenschap van een set en heeft niets te maken met enkel een goede luidspreker, versterker of muziekbron. Dit is een unieke combinatie van factoren waar lang niet elke set in deze prijsklasse over beschikt.
Mijn totaalindruk
De laatste jaren word ik met regelmaat verrast met luidsprekers, bekabeling en hificomponenten waarmee ik tijdens de reviewperiode of luistersessie een hele bijzondere muziekbeleving ervaar. Soms zijn dit componenten in een set met de prijs van een gemiddeld woonhuis, maar steeds vaker ook met meer vriendelijke prijskaartjes. Ondanks dat deze tijdens de luistersessie in een audioset zijn opgenomen waarvoor je toch al snel een comfortabel appartement op jouw naam zet en deze ELAC Concentro M 807 alleen al de aanschafprijs van een bescheiden gezinsauto evenaart, vind ik dat deze luidsprekers waar het in deze luistersessie om gaat toch een vriendelijk prijskaartje hebben.
Met een stukprijs van twee-en-twintig-duizend euro zal de prijs je niet ontmoedigen wanneer je je in het high-end audiosegment naar een set nieuwe luidsprekers oriënteert. Aangezien dit exclusieve in gelimiteerde oplage geproduceerde en geheel met de hand vervaardigde high-end ‘manufaktur’ luidsprekers betreffen, is dit gewoon een erg interessante prijs. Ondanks dat de Concentro M 807 een mooi design heeft, zullen de weergavekwaliteit van zang en het ruimtelijke geluidsbeeld voor velen de doorslag geven. Deze ELAC presteert namelijk ver boven zijn gewichtsklasse en leveren een emotionele connectie die ik niet heel vaak ervaar. Zelfs niet in een hoger prijssegment. Dit brengt me bij het volgende punt.
ELAC heeft bij de kenners van dit merk een uitstekende reputatie. Deze kun je misschien wel het best vergelijken met de reputatie van een Volkswagen. Hier is helemaal niets mis mee, maar het is geen merk dat een premium indruk achterlaat zoals een Audi, Bentley of Lamborghini uit dezelfde groep. Hoeveel luxe je ook toevoegt en hoe hoog het prijskaartje hiermee ook wordt, het Volkswagenlogo voelt gewoon niet premium. Ditzelfde gevoel heb ik ook met deze Concentro M 807 waarop ik het logo van ELAC aantref. Wanneer deze gepositioneerd zou worden conform het Volkswagen-model, dan zou deze beslist van een chique en beter passende Bentley badge worden voorzien.
Deze écht op high-end niveau presterende Concentro luidsprekermodellen worden met de ELAC-merknaam te veel geconformeerd met de betaalbare luidsprekerseries die deze fabrikant al decennia produceert en dit kan er juist voor zorgen dat dit de doelgroep ervan weerhoudt om tot aanschaf van deze prachtige Concentro’s over te gaan. Ik vraag me dan ook heel serieus af of de acceptatie van deze Concentro modellen met een Chiquere naam, een kleine aanpassing in materiaalgebruik (zeg Italiaans marmer, bladgoud, leder of titanium in plaats van de nu gebruikte kunststof design accenten) én een hoger prijskaartje de acceptatie in het high-end segment niet zal vergroten. Liefst met een genummerde plaque waarmee de exclusiviteit expliciet wordt benadrukt. Ik weet dat ELAC over een paar chique klinkende merknamen beschikt waarmee de fabrikant deze Concentro modellen direct van deze ‘Volkswagen’ reputatie verlost en deze prachtige nieuwe luidsprekerserie in elk aspect naar het verdiende high-end segment tilt.
Conclusie
ELAC heeft met de nieuwe Concentro M 807 een werkelijk prachtige luidspreker geïntroduceerd die op elk vlak als een luidspreker in het high-end audiosegment presteert. Deze speaker levert een tonaal correcte en een uiterst coherente geluidsbeleving tijdens de luistersessie bij The Quest Group in Roosendaal. Dankzij het goede fasegedrag en door de gebruiker in te stellen afstraling van de concentrische midden-hoog unit ervaar ik een muziekbeleving met een intensiteit en emotionele connectie die ik maar zelden ervaar. Het realisme waarmee zang in de sweetspot wordt weergegeven tilt deze ELAC Concentro M 807 met kop en schouders boven het speelveld in deze klasse uit.
Prijs
ELAC Concentro M 807 € 22.000,- per stuk
www.elacsound.nl
