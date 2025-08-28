Luisteren

Het mooie na een recent dealer event is dat de playlist van de netwerkspeler is gevuld met eerder door dealers aangevraagde nummers die iets speciaals hebben. Het kan realistische zang of instrumentaria zijn, een driedimensionaal geluidsbeeld of krachtig sublaag waarmee een bepaalde atmosfeer in de ruimte ontstaat. En op dit gebied biedt deze playlist heel veel moois. Wat ook adembenemend mooi is, is de high-end audio set die The Quest Group ter beschikking heeft gesteld voor het dealer event en waarvan ik vandaag ook gebruik van mag maken. De APL 01 voorversterker en de AFM100 Special Edition mono blokken die de ELAC Concentro M 807’s aansturen zijn afkomstig van Riviera Labs. Als streamingbron is gekozen voor de MU2 van Grimm Audio. Een van de best klinkende, misschien wel de best klinkende netwerkspelers van dit moment. De stroomkabels, interlinks en luidsprekerbekabeling zijn van Audioquest en komen uit de Dragon series. De luidsprekers staan op een afstand van vier meter van de luisterpositie, staan eveneens vier meter uit elkaar en staan licht ingedraaid naar de luisterpositie waarbij deze zijn gericht op een meter achter de luisterpositie zelf. Ik zit hiermee precies middenin de magische sweetspot van een ideale luisterdriehoek.

Ik herstart de playlist met het nummer dat speelde op het moment dat ik de luisterruimte inliep. Dit is de akoestische versie van The Sound Of Silence van The Ghost of Johnny Cash. Direct ervaar ik kippenvel van mijn kruin tot aan mijn enkels. Wat een fantastische opname. Alsof ik vanuit de muur achter de set live wordt toegezongen. De kracht en het gewicht waarmee het geluid uit het middenrif wordt weergegeven in combinatie met de articulatie van de woorden, het typische geluid van het spuug in de mond bij het bewegen van tong en lippen laten me met een totale overgave het nummer uitluisteren. Ik word gevoelsmatig in een warm bad met muziek gedompeld en ervaar dit nummer met een intensiteit zoals ik dit zelden heb ervaren.

Hierna beluister ik INFERNO van Hedegaard waarbij industrial en dance een explosieve dynamiek met een diep doorlopend sublaag laten horen. Stemmen worden ook hier weer levensgroot vanachter de set weergegeven. De snelle detaillering laat me gevoelsmatig in een ruime bubbel van muziek achter waarbij deze bubbel van wand tot wand en tot aan het plafond reikt. Wauw. Dit is niets minder dan indrukwekkend. Hierna draai ik Song of Durin van Geoff Castellucci. De indringende in a capella startende zang staat ook hier weer vol in de spotlights en wordt initieel enkel begeleid door een drupje water dat op de maat mee druppelt. Het diepe sublaag in dit nummer wordt met een heerlijke rust weergegeven. Bij Red Sun van Anna von Hausswolff beluister ik een kerkorgel met een betrokkenheid zoals ik dit niet vaak via een hifi set heb ervaren. Van de lucht die door de orgelpijpen blaast, de karakteristieke ruimte echo’s en de lastige, diep doorlopende grondtonen dwingen instant respect af.