Review: Dutch & Dutch 8c actieve luidsprekers – Take it to the limit

Inregelen

Martijn mag nu echt aan het werk, want nu gaat het echt beginnen: de speakers worden afgesteld op de ruimte. Maar voordat hij dat doet, laat hij alvast even de 8c’s horen. Dat klinkt behoorlijk, als in ‘behoorlijk luid’. Maar ook als in ‘ongetemd’: de bas klinkt over de top en lijkt te overheersend. ‘Daar gaan we wat aan doen’, stelt Martijn resoluut. Zijn ‘gereedschapskist’ komt tevoorschijn, bestaande uit een laptop en een USB meetmicrofoon van miniDSP, de UMIK-1. Eerst wordt geprobeerd via mijn netwerk contact te leggen tussen de laptop en de speakers. Maar dat wil niet echt vlotten. ‘Geen probleem’, stelt Martijn me gerust, ‘dan doen we een rechtstreekse verbinding tussen de speakers en de pc’. Zo gezegd, zo gedaan. Martijn ‘beveelt’ mij op mijn favoriete luisterplek te gaan plaatsnemen. Vanaf daar zittend, mag ik vervolgens ook wat doen. Ik krijg de meetmicrofoon in mijn handen geduwd en Martijn geeft aanwijzingen waar ik die precies moet gaan vasthouden. Bij iedere positie klinkt een testgeluid uit de speakers, vangt de microfoon het signaal op, dat vervolgens via de Room EQ Wizard (REW) op de laptop wordt geanalyseerd. Martijn blijft voorlopig mij geduldig instructies geven en na een twaalftal metingen zijn we klaar. Vervolgens legt Martijn het één en ander uit. ‘High-end DSP systemen zitten geïntegreerd in deze speakers. Het is finetuning met digitale filters. Hiermee kun je heel gericht op jouw specifieke luisterpositie eventueel hinderlijke staande golven neutraliseren. Elke kamer heeft daar last van. Vooral bij een speaker die doorloopt tot 20 Hz of lager, kunnen dan van die bass-booms optreden. Waar die specifieke ‘dwarsliggende’ frequenties liggen, is afhankelijk van de vorm en afmetingen van jouw luisterruimte. Op basis van een meting van je kamer-akoestiek zijn de digitale filters eenvoudig in te stellen en daarna klinkt de bas altijd zuiver, strak en beheerst op je luisterplek.’ Martijn wil het me proefondervindelijk duidelijk maken. Hij laat een 100 Hz toon uit de speakers komen. Op de plek waar ik dan sta is een behoorlijke basdreun waar te nemen. Stap ik een halve meter naar rechts, of naar links, hoor ik plotseling bijna niks meer… Het is bijna een mindfuck.