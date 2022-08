Review: Angstrom ZIA100 – Italiaanse Aristocratische Luxury

De grote vraag

Waarom komen sommige systemen en apparaten veel dichter in de buurt van livemuziek dan andere. Zonder alle geheimen prijs te geven, heeft dat nauwelijks te maken met de prijs van de apparatuur. Er spelen diverse factoren. Een superrealistisch geluid is bijvoorbeeld haalbaar met sommige vintage apparatuur. Je moet dan heel goed weten hoe je combinaties kunt bouwen. Het is nog steeds behulpzaam dat er in de kennissenkring een Japanner is die in Duitsland woont. Hij is verzamelaar en restaurateur van vintage apparatuur en heeft een collectie van drieduizend items. Uw auteur mag alles voor een weekendje lenen en door af en toe eens goed bezig te gaan met die spullen, leer je wat je kunt combineren om tot een zo realistisch mogelijke weergave te komen. Daar zijn een aantal wetmatigheden uit voortgekomen. Een andere les kwam van Rolf Gemein. Hij bouwt de bekende Symphonic Line versterkers en luidsprekers. Tijdens een bezoek aan zijn in Duitsland gevestigde bedrijf viel het op dat de door hem ontworpen systemen uiterst realistisch klinken. Hij zet bovenal in op de kwaliteit van weerstanden, condensatoren, transistoren en andere onderdelen. Het gaat dan helemaal niet om peperdure goldfoil of silverfoil condensatoren. Die kleuren vaak en worden alleen maar gebruikt om een soundje te maken. Rolf gebruikt normale onderdelen en selecteert die op basis van een aantal criteria. Maar, het resultaat is fascinerend. Een ander inzicht is dat de match tussen de versterker en de luidsprekers veel gewicht in de schaal legt.

Vervolgens is er een discussie over de opbouw van apparatuur. Vroeger werden de onderdelen vrij hangend binnen het chassis gemonteerd (hardwired) of op turret boards. Later kwam de montage op een print (PCB) en tegenwoordig bevat een print zogenaamde smd (surface mounted devices) componenten. In de praktijk kom je tegenwoordig printen tegen die een combo zijn van smd-componenten en zogenaamde through hole onderdelen. De laatste hebben metalen draden die door gaatjes in de print worden gestoken en aan de onderkant worden gesoldeerd. De belangrijkste reden dat fabrikanten voor smd’s kiezen is dat de kostprijs voor zo’n print absurd laag is. Zeker als de productie in China is kost een print voor een converter of versterker maximaal acht euro. Maar, de audiofielen hebben weer een ander topic, dat volledig wordt uitgemolken. Namelijk welke constructiewijze het beste is. Wel, het is niet chic om daar allerlei meningen over te hebben zonder dat die voortkomen uit degelijk wetenschappelijk onderzoek. Je zou eerst eens kunnen proberen om drie identieke versterkers te bouwen. Eentje met smd’s, de tweede op een ‘klassieke’ print en de derde op een turret board. Dan is ook nog belangrijk wat er op zo’n print gemonteerd wordt. Discrete componenten of allemaal IC’s? Welke versterker klinkt dan het beste? Die uitkomst is in zekere zin arbitrair. Door de heel verschillende manieren van bouwen, worden ook andere factoren geraakt die wellicht geluidsbepalend zijn. Het wordt daardoor dus heel lastig om waargenomen verschillen uitsluitend toe te wijzen aan het verschil in componenten en/of de bouwwijze. Maar, het is fair om pas een mening te hebben als je in ieder geval het bovenstaande experiment een keertje aangaat achter de keukentafel. In ieder geval zijn er rondom de smd-bouwwijze wel ervaringen te vinden uit de professionele wereld. Zo is er te lezen dat smd alleen maar een nieuwe vorm is van het verpakken van audio-onderdelen en dat het voor de prestaties niet uitmaakt. Ook wordt aangegeven dat er in smd-componenten ook kwaliteitsverschillen zijn. Er zijn inderdaad ‘audio-grade’ smd’s. Anderen melden dat het gebruik van smd’s in versterkers een slecht idee is vanwege thermische problemen en de kwalitatief mindere manier van bevestigen in vergelijking met doorsteekonderdelen. Een punt is dat er een aantal topconverters zijn en ook een aantal versterkers die opgebouwd zijn met smd’s en zeer goed presteren. Maar, het is ook bekend dat er aan de levensduur van smd’s wordt getwijfeld in versterkers als gevolg van thermische issues. De vraag blijft in ieder geval staan of de oude bouwwijze met discrete componenten (through hole) op een print geluidsmatige voordelen heeft. Een ervaring is hier wel dat (vintage) apparatuur die zodanig is opgebouwd doorgaans erg goed presteert. De ZIA100 is in ieder geval opgebouwd uit discrete componenten.