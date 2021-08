Fabrieksbezoek: Gauder Akustik – Lautsprecher fürs Leben

De producten van importeur More Music laten bij veel muziekliefhebbers het water in de mond lopen. Niet zo vreemd wanneer het assortiment uit zo’n zorgvuldig gekozen mix van prachtige topmerken is samengesteld. Grote namen die daar vaak al decennialang kind aan huis zijn en bij de top horen in hun desbetreffende prijssegment. Dat sinds dit jaar ook de naam Gauder Akustik aan deze illustere rij is toegevoegd, zegt alles over het vertrouwen dat deze importeur in het merk heeft. Nadat eerst het publiek op de verschillende Nederlandse shows met het merk kennis heeft kunnen maken, was het onlangs de beurt aan de vaderlandse audiopers om een verhelderend fabrieksbezoek aan deze nabij het Zuid-Duitse Stuttgart gelegen fabrikant te brengen.

Met de wetenschap dat veel testen en achtergrondartikelen vaak een lange voorbereidingstijd kennen, lijkt het voor dit verhaal bijna alsof ineens de bliksem is ingeslagen. Tijdens een overleg met More Music eigenaar Martin Odijk over testproducten voor de komende periode, komt uiteraard ook het voor Nederland nieuwe merk Gauder Akustik ter sprake. ‘Voor dit mooie merk zou ik graag één of meerdere testen bij je aan willen vragen Werner. Heb je misschien zelf al een idee met welk model je als eerste aan de slag wilt gaan?’ Doordat tijdens de verschillende shows zoals de recente X-Fi in Veldhoven veel met de spectaculair goede en ook in technische zin grensverleggende top DARC (Dynamic Aluminium Rib Construction) serie is gespeeld, is het natuurlijk heel erg verleidelijk om meteen daarvoor te gaan. Maar net op het moment dat ik dit uit wil spreken mijmert Martin hardop: ‘Een model uit de DARC serie zou meteen een mooi statement kunnen neerzetten, maar binnenkort krijg ik ook de modellen uit de veel betaalbaardere Ceramic en Arcona serie binnen?’ Terwijl hij hierover nadenkt zie ik bij hem ineens wat anders te binnen schieten. ‘Weet je wat, ik ga eerst proberen een fabrieksbezoek te regelen. Want daar begint het immers allemaal mee!’